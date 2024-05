Brest : Billal Brahimi a remercié l’OGC Nice pour la Ligue des Champions

Ce dimanche soir, une pléiade de scenarii fous a agrémenté le multiplex de la dernière journée de Ligue 1. Outre la qualification invraisemblable de l’OL en Ligue Europa, le Stade Brestois a également glané le premier billet de son histoire pour la Ligue des Champions. Ayant facilement battu Toulouse au Stadium (0-3), les Bretons ont ainsi profité du nul entre Nice et Lille pour ne pas se faire dépasser par les Dogues. Billal Brahimi, prêté à Brest par le Gym, n’a pas manqué de remercier ses anciens coéquipiers.

En effet, en zone mixte, l’ailier algérien était en appel FaceTime avec Hicham Boudaoui, son compatriote encore en Côte d’Azur. «C’est Boudaoui en direct, on les remercie, toute l’équipe, on est contents, ils étaient, eux aussi, contents pour nous, s’amuse Brahimi. Ils ont fait le taf et on a eu besoin d’eux pour se qualifier." "J’ai un peu parlé avec Boudaoui, j’ai essayé de le motiver", a encore plaisanté l’ailier brestois. "Il manquait des cadres à Nice, mais même sans eux, ils ont fait le taf et c’est incroyable.»