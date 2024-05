PSG : la grande annonce tant attendue de la mère de Kylian Mbappé devant les journalistes

A l’approche de la fin de la saison, Kylian Mbappé s’apprête à disputer son dernier match avec le Paris Saint-Germain le 25 mai prochain, à l’occasion de la finale de la Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais. Mais avant cette ultime rencontre, l’attaquant français a décidé d’organiser ce lundi soir sa soirée d’adieux dans un restaurant italien chic du 8ème arrondissement de Paris. Pas moins de 250 invités étaient attendus, dont le président de la République, Emmanuel Macron. Plusieurs de ses coéquipiers ont également été présents sur les lieux.

A la sortie de ce restaurant et quelques minutes après la fin de la petite fête, une horde de journalistes attendaient les protagonistes. Très active dans les médias, la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, s’est arrêtée pour répondre à quelques interrogations des journalistes qui l’ont suivi. Et à la question sur le futur club de son fils, elle a répondu en rigolant : «je crois que vous savez déjà non ». Pour celles et ceux qui en doutaient, Kylian Mbappé va bien rejoindre le Real Madrid, comme révélé en exclusivité sur Foot Mercato. C’est une question de temps désormais.