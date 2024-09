PSG : Luis Enrique envoie un message fort à ses attaquants

Luis Enrique compte sur tout le monde. L’entraîneur parisien, de passage à conférence de presse à la veille du match face à Gérone en Ligue des champions, a fait passer un messager à ses offensifs. «Je veux que tous les joueurs soient motivés et restent accrochés. A la vue du travail devant le but aujourd’hui, je pourrais utiliser chacun des six attaquants que j’ai. La polyvalence est l’une des caractéristiques de notre équipe».

Un message qui s’adresse en particulier à Randal Kolo Muani et Marco Asensio, en balance pour le poste de numéro neuf depuis la blessure de Gonçalo Ramos. Les deux hommes n’ont aucune garantie concernant leur temps de jeu, ou leur place dans le onze de Luis Enrique d’une semaine à l’autre. Malgré cela, le technicien de 54 ans est clair, il veut que tous ses joueurs même les remplaçants soient impliqués et prêts à contribuer 24/24h.