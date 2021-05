Les chaussures du record de buts de Messi vendues à 145 000€ !

La paire de chaussures portée par Lionel Messi au moment d'inscrire son 644ème but vient tout juste d'être vendue aux enchères à près de 145 000€. Les bénéfices serviront à venir en aide aux enfants malades grâce au programme Art et Santé.

Le 22 décembre dernier, l'Argentin a battu un record de Pelé vieux de 46 ans et est devenu le meilleur buteur de l'histoire d'un seul club suite à un but face à Valladolid. Ce but, la Pulga l'a inscrit avec une paire de Nemeziz.1 du pack Precision to Blur. Pour célébrer ce record, Lionel Messi et adidas ont décidé d'offrir ces chaussures au Museu Nacional d’Art de Catalunya pour qu'elles soient exposées avant d’être vendues aux enchères pour des œuvres caritatives.

D'abord estimée entre 57 000 et 80 000€ par la société de vente aux enchères Christie’s, la paire du numéro 10 du FC Barcelone dont le prix de départ était d'environ 46 000€ a finalement vu son prix flamber dans les dernières heures jusqu'à ce qu'un accord soit conclu pour environ 145 000€. C'est donc une très bonne nouvelle pour le musée national de Catalogne qui va pouvoir reverser les bénéfices pour venir en aide aux enfants atteints de maladies oncologiques et à leurs familles grâce au programme Art et Santé en collaboration avec l’Institut catalan de la santé et l’Hôpital de la Vall d’Hébron.

« Atteindre ce jalon historique de 644 buts avec le même club me donne beaucoup de joie, mais ce qui est vraiment plus important, c'est d’être en mesure de donner quelque chose en retour aux enfants en souffrance avec leur santé. Nous espérons que la vente aux enchères d’avril sensibilisera beaucoup à cette grande cause », confiait l'Argentin qui contribue directement à aider ces enfants grâce à son succès sur les terrains de football.

Crédits photos Nemeziz: @SoccerBible