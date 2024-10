Serie A : Bologne - AC Milan reporté

Initialement prévu ce samedi à 18 heures, le match de la 9e journée de Serie A entre Bologne et l’AC Milan a finalement été reporté. Les autorités locales ont officialisé la nouvelle alors que de fortes précipitations sont annoncées. La date de report doit encore être trouvée.

«Le match entre Bologne et l’AC Milan aurait impliqué la présence de 35 000 personnes au stade Dall’Ara à proximité de l’endroit le plus exposé de la ville, cela aurait engendré des problèmes d’ordre public avec la présence des supporters et la fermeture de la circulation dans toute la zone avoisinante du début de l’après-midi jusque dans la nuit», a précisé la municipalité de Bologne dans un communiqué