Jeux Olympiques : Tony Parker lâche un coup de gueule sur les joueurs qui ont refusé l’équipe de France

Ce mercredi, les Jeux Olympiques 2024 débuteront pour l’équipe de France de Thierry Henry avec un match contre les États-Unis. Le début d’une campagne olympique que les Français entendent victorieuse. Pour autant, la constitution de la liste des Bleuets a été difficile à réaliser pour le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Devant essuyer de nombreux refus des clubs, il dispose néanmoins d’une équipe solide et ambitieuse comme il l’a rappelé il y a quelques heures. Cette situation a toutefois soulevé de nombreux débats. Présent sur le plateau de France 2 ce soir, l’ancien basketteur Tony Parker y est allé de son coup de gueule.

Dans l’émission Bleu Blanc Or, il est revenu sur une discussion qu’il a eue avec Thierry Henry et a regretté la situation vécue par le champion du monde 1998 : «je lui ai parlé il y a quelques jours et c’est vrai que ce n’est pas facile de construire une équipe. Ce n’est pas l’équipe qu’il voulait. Je crois qu’il y a 30 ou 35 joueurs qui ont refusé de jouer et de participer aux JO. Oui mais bon, si tu veux vraiment faire les JO, tu peux aller parler à ton club et dire que tu veux faire les JO. Je ne parle pas de Kylian (Mbappé ndlr), je parle d’autres joueurs où ils auraient pu. Je parle des joueurs qui n’ont pas joué l’Euro. Tu as les JO à la maison, ça fait 100 ans. C’est dommage de se cacher derrière un club. Pour moi les JO, ça ne se refuse pas.»