JO 2024 : Thierry Henry et les Bleuets annoncent leur grand objectif

Les Jeux Olympiques débutent ce vendredi pour les athlètes français, et pour la troupe de Thierry Henry… c’est déjà demain. Après de longs rebondissements liés à la sélection des joueurs, en accord avec leur club, le sélectionneur olympique est maintenant à la veille de l’entrée en lice de ses Bleuets aux JO 2024, mercredi, à Marseille, contre les États-Unis (21 heures). Dans un point presse ce mardi, l’ex-capitaine des Bleus a estimé que son équipe était prête pour faire de grandes choses.

«Je suis content. Il n’y a pas d’impatience. Content de pouvoir se retrouver au stade de Marseille pour commencer, savoir où on en est. On a eu du temps pour peaufiner des choses. Il faut voir où on se situe, mais je pense qu’on est prêts», a-t-il d’abord commencé, avant de se montrer très optimiste. «Je trouve le groupe très bien physiquement. Et puis c’est toujours mieux d’avoir du temps pour travailler tactiquement. Ce que je vois dans le contenu, ce que je vois à l’entraînement. La façon dont le groupe vit aussi. Je reste mesuré, mais c’est plutôt pas mal».

L’objectif, c’est l’or

Un sentiment partagé par le capitaine Alexandre Lacazette, qui disputera sa première grande compétition sous le maillot bleu. «Je pense qu’on est prêts, on est montés en puissance, on prend du plaisir à jouer tous ensemble, je vois des bons signaux. J’avais un peu d’appréhension de n’être qu’avec des jeunes, mais ce ne sont que des gars respectueux et travailleurs. Je suis heureux de faire partie de ce groupe (…) On ressent de l’impatience car on se prépare depuis un mois, c’est le jour J et on a hâte de démarrer enfin la compétition».

Et l’objectif est clair : décrocher la médaille d’or. «L’objectif ? C’est l’or, et que l’or. Maintenant, c’est bien de parler, mais il faut montrer sur le terrain. On sait de quoi on est capables, on est ambitieux et on a un coach ambitieux», a confirmé Manu Koné, malgré l’absence de grands internationaux français. «Le public français n’a peut-être pas les noms qu’il attendait, mais il y a énormément de qualité dans le groupe et un très bon niveau footballistique. On est prêts, et on donnera tout», a confirmé Adrien Truffert. Réponse dès demain, face à la Team USA.