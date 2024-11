Lens - OM : Pierre-Emile Højbjerg est aux anges

Si l’OM confirme son aversion pour les déplacements depuis août, il confirme aussi son excellente forme à l’extérieur, puisque personne n’a pris plus de points hors de ses bases en L1 cette saison (18). Ce soir, les joueurs de Roberto De Zerbi se sont, certes, fait peur à Lens, mais ils ont une nouvelle fois gagné (1-3). Présent au micro de beIN après la rencontre, le troisième buteur marseillais, Pierre-Emile Højbjerg, a exprimé sa joie.

«Félicitations à Lens, ils ont fait un match très complet, intense, ils nous ont fait beaucoup de mal, mais je trouve qu’on a montré une bonne stabilité, une bonne manière de prendre la pression. Ils étaient agressifs et quand on a trouvé la supériorité au milieu, on a réussi. 2-2 ou 3-1, c’est le foot, aujourd’hui, on est content que le sort nous soit favorable, a souri le Danois, en référence à son but sur coup-franc, conséquence à celui refusé pour Lens quelques secondes plus tôt pour une faute. Mon but ? Il y avait une chose à faire : la mettre fort sur le petit côté, je suis content d’aider l’équipe. Il faut rester concentré, la semaine prochaine, ce sera un match très difficile (contre Monaco), mais je suis très content.»