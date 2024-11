Ligue 1 : l’OM s’impose à Lens au terme d’un match fou

Ce samedi, c’était jour de choc en Ligue 1 entre deux équipes emblématiques de notre championnat. Dans un stade Bollaert-Delelis chauffé à blanc, le RC Lens recevait l’Olympique de Marseille pour une rencontre entre deux équipes qui avaient absolument besoin d’une victoire dans la course à l’Europe. Après une avant-trêve mouvementée sur la Canebière, les Phocéens se devaient de retrouver le sourire, alors qu’ils sont plutôt bons loin de leurs bases. De son côté, le club lensois restait sur une belle victoire contre Nantes (3-2) mais devait confirmer son statut de prétendant à l’Europe. D’entrée, ces derniers ont imprimé leur rythme. Très incisifs, les hommes de Will Still se sont procurés les premières opportunités à l’instar de ce manque de courage de Deiver Machado qui aurait pu marquer de la tête sans sa peur du poteau droit de Géronimo Rulli (4e).

Le portier argentin s’est ensuite détendu par deux fois face à des tentatives artésiennes (8e). Marseille n’a su exister offensivement qu’en profitant d’une erreur de Malang Sarr (9e). Alors que Lens dominait allégrement la partie, les débats se sont équilibrés à l’approche de la mi-temps et Marseille aurait même pu ouvrir le score sans un invraisemblable raté de Neal Maupay, face au but (41e). En fin de premier acte, Lens a également eu de nouvelles opportunités mais les Lensois se sont encore heurtés à un manque de réalisme criant et à un Rulli brillant (42e, 44e). Au retour des vestiaires, la rencontre est partie sur de nouvelles bases. Plus inspirés, les visiteurs ont même trouvé la faille rapidement. Après une nouvelle parade rassurante de Rulli (48e), l’OM a trouvé la faille après une action rondement menée.

Alors que Greenwood a trouvé Maupay sur une superbe ouverture, l’ancien de Brighton a contrôlé avant de servir Valentin Rongier en retrait. Au placard en début de saison, l’ancien capitaine du FC Nantes ne s’est pas fait prier pour tromper Brice Samba et donner l’avantage contre le cours du jeu à l’OM (0-1, 49e). Sonnés, les Lensois ont commencé à balbutier leur football, ce qui a permis à l’OM de pousser et de prendre confiance minute après minute. Un sursaut d’orgueil bienvenu pour des Marseillais qui ont même réussi à doubler la mise au terme d’une superbe contre-attaque. Après une chevauchée impressionnante de Greenwood, Maupay a trouvé Luis Henrique dans la profondeur. Serein, le Brésilien a parfaitement croisé sa frappe pour s’offrir son cinquième but de la saison en championnat et mettre l’OM à l’abri. Pour autant, Lens n’a pas abdiqué et a continué d’y croire.

Une résilience qui a permis à Lens d’y croire et de continuer d’attaquer. Un espoir furtif qui est devenu un réel leitmotiv avec la réduction de l’écart d’Angelo Fulgini à la 80e minute au terme d’une action confuse (2-1, 80e). Dans la foulée, Lens a même réussi à égaliser grâce à une réalisation bienvenue de Rémy Labeau-Lascary (2-2, 85e). Mais alors que Bollaert avait exulté et croyait à un scénario fou pour la victoire, le VAR est venue signaler une faute au début de l’action sur Bilal Nadir. Après visionnage, Eric Wattelier a refusé le but lensois et a logiquement accordé un coup-franc à Marseille. Une aubaine pour Pierre-Emile Hojbjerg qui a trompé Brice Samba avec une mine incroyable côté ouvert (1-3, 89e). Avec ce joli succès dans un environnement particulièrement hostile, l’OM reste troisième et se rapproche de Monaco. De son côté, Lens fait la mauvaise opération et se retrouve relégué à six points de son adversaire du soir.