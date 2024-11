Hamed Junior Traoré, le facteur X de l’AJ Auxerre

«Nous avons ce petit truc en plus qui s’appelle Junior (Traoré, ndlr) et qui nous sort une belle épine du pied». Voici ce que déclarait Christophe Pélissier, le week-end dernier, après la victoire arrachée par les siens contre Angers (1-0) dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Un succès glané sur le fil grâce à une belle tête croisée d’Hamed Junior Traoré, le héros des Bourguignons en ce début de saison. Aux portes du top 5 avant de défier Toulouse, ce dimanche à 17h, l’AJA surfe, en effet, sur l’incroyable dynamique du milieu offensif ivoirien (10 sélections, 2 buts), qui pourrait d’ailleurs être l’une des attractions du prochain mercato si ses performances restent à la hauteur de ce qu’il réalise depuis le début de son aventure en Bourgogne.

La suite après cette publicité

Prêté par Bournemouth en août dernier après des expériences sous le maillot du Napoli et de Sassuolo, le joueur formé à Empoli semble, aujourd’hui, au sommet de son art. La donne est simple : après 10 apparitions dans l’élite, celui qui peut évoluer à différents postes sur le front de l’attaque (ailier gauche, ailier droit, milieu créateur) totalise 6 buts et 1 passe décisive. De quoi le placer au 5e rang des attaquants les plus prolifiques de notre championnat et confirmer son potentiel. Juste techniquement, percutant et loin d’être effrayé par cette première expérience en L1 - en témoignent ses buts inscrits sur la pelouse de l’OL et de l’OM - le natif d’Abidjan porte finalement son équipe.

La sensation Hamed Junior Traoré empile les buts !

«Avant qu’il arrive, on connaissait les qualités de Junior. C’est un super garçon. Offensivement, je n’avais pas de doutes. Défensivement, il fait les efforts. C’est un top joueur», confiait, à ce titre, Christophe Pélissier, conscient du talent de son nouveau protégé. Numéro 25 sur le dos, le droitier d’1m77 - qui a rapidement su faire oublier le départ de Gauthier Hein à Metz l’été dernier - fait ainsi parler sa qualité technique et son sens du dribble, week-end après week-end. Un apport considérable logiquement salué par les pensionnaires de l’Abbé-Deschamps mais temporisé par le technicien de l’AJA, davantage focalisé sur les performances collectives de ses troupes.

La suite après cette publicité

«Nous avons la capacité de faire bien mieux dans le jeu dans lequel nous avons été très pauvres. Il nous a manqué beaucoup de choses dans les connexions entre joueurs, dans la précision. Ainsi Junior Traoré a été très moyen en première période, mais c’est lui qui nous donne la victoire au bout. C’est vrai que nous faisons une belle série. Le groupe a des qualités pour aller de l’avant. Sur la physionomie du match, le nul aurait été plus logique. Ce soir nous gagnons, mais on a vu que nous avions encore beaucoup de points à améliorer», reconnaissait, à ce titre, le coach auxerrois après le succès décroché face au SCO. Plus que jamais ambitieux, Auxerre pourra quoi qu’il en soit une nouvelle s’appuyer sur son arme fatale lors du déplacement à Toulouse. Les Violets sont prévenus.