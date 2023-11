Nîmes n’a plus d’eau chaude ni de chauffage pour ses joueurs

21h Lucho Plans (peut se garder)

22h Veiga

23h

Sixième du classement de National 1, Nîmes reste candidat à la montée en Ligue 2. Mais le club gardois travaille dans des conditions très difficiles. En proie à de graves difficultés financières, les Crocodiles n’ont même plus les moyens de payer de l’eau chaude et le chauffage à leurs joueurs.

«J’entraîne une équipe de football professionnelle (…) Oui, ça fait 15 jours qu’on n’a plus d’eau chaude. (…) Ce qui me dérange en ce moment, c’est qu’on n’a toujours pas de chauffage ni d’eau chaude. Ce qui m’intéresse, c’est que quand on a pris la pluie sur la "gueule" pendant une heure et demie, c’est que mes garçons aient au moins de l’eau chaude. Quand on arrive le matin, il fait froid dans les bureaux. Je voudrais juste un petit peu de chauffage, s’il vous plaît», a déclaré le coach nîmois, Frédéric Bompard, en conférence de presse.