Flamengo s'impose contre l'Athletico Paranaense et remporte la Copa Libertadores

Troisième sacre pour Flamengo ! Après un premier sacre en 1981 et un autre en 2019, le club brésilien vient de remporter la troisième Copa Libertadores de son histoire face à l'Athletico Paranaense, dans une finale 100% brésilienne, ce samedi soir.

Grâce à un but de Gabriel Barbosa, servi par Everton Ribeiro, juste avant la mi-temps (45e+3), les Rouge et Noir se sont imposés sur la plus petite des marges, alors que l'Athletico était à dix depuis la 43e minute. Un résultat suffisant pour triompher dans toute l'Amérique du Sud, pour la troisième fois de leur histoire.