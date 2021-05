Puma dévoile le maillot domicile du Borussia Mönchengladbach pour la saison 2021-2022

Alors qu'il ne reste que deux journées de Bundesliga et que le Borussia Mönchengladbach ne peut plus se qualifier pour la Ligue des champions, Puma présente le maillot domicile du club pour la saison prochaine.

Équipé par la marque allemande depuis la saison 2018-2019, le Borussia a eu droit à des maillots domicile assez classiques à l'exception de celui de la saison 2020-2021 qui cassait les codes historiques du club fondé en 1963. Puma revient aujourd'hui avec une nouvelle tunique qui devrait ravir les supporters attachés à leurs couleurs et leur histoire. Si ce maillot est destiné à la saison prochaine, Marcus Thuram et ses partenaires le porteront dès ce samedi 15 mai face VFB Stuttgart au Borussia-Park.

Sur cette tenue blanche, le vert fait son grand retour sous formes de rayures au niveau des épaules et de la nuque où il est accompagné par du noir que l'on retrouve également au niveau du bas des manches et des flocages. Ce design en rayures puise son inspiration dans les maillots du club dévoilés dans les années 1990. En plus de retrouver ses vraies couleurs, le Borussia retrouve son logo historique avec son fond vert qui avait arrêté d'être utilisé en 1980. Puma revient donc avec un beau clin d'œil à l'histoire du club quintuple vainqueur de la Bundesliga.

Un short vert et noir à rayures ainsi que des chaussettes blanches complètent la tenue que les hommes de Marco Rose arboreront ce samedi face à Stuttgart !