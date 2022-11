CdF : Bordeaux revient de très loin et domine Trélissac au bout du temps additionnel

Suite du 8ème tour de la Coupe de France ce samedi avec le déplacement de Bordeaux, dauphin du Havre en Ligue 2 cette saison, sur la pelouse de Trélissac, humble pensionnaire de National 2. Alors que tout laissait présager d'une victoire relativement tranquille des Bordelais, les Girondins s'étant imposé facilement lors d'un match amical de pré-saison (3-0), la rencontre accouchait cette fois-ci d'un spectacle très plaisant avec un superbe renversement de situation. Au début de la partie, les visiteurs tenaient le ballon dans les 35 derniers mètres mais ne trouvaient pas la brèche dans la défense adverse et se faisaient finalement surprendre. A la suite d'une belle action collective des Périgourdins, Gouache pouvait catapulter le cuir de la tête au fond des filets de Straczek (28e, 1-0). Dans la foulée, sûrement déboussolés par cette ouverture du score, les Girondins concédaient le but du break après une erreur d'appréciation de Michelin et Straczek qui profitait à Diakité (30e, 2-0).

Juste avant la pause, Navaux repoussait sur sa ligne de justesse la volée de Maja pour empêcher la réduction du score bordelaise (45e+2). Au retour des vestiaires, Bordeaux continuait d'intensifier sa pression pour revenir dans la partie. A l'heure de jeu sur corner, Barbet s'imposait dans les airs de la tête et voyait sa frappe heurter la barre transversale avant de rentrer dans les cages périgourdines (60e, 2-1). Quelques minutes plus tard, Badji, à la réception d'un bon centre d'Elis, égalisait pour les Girondins (62e, 2-2). Survoltés, les Bordelais ne voulaient pas en rester là et au bout du temps additionnel, Bardet donnait enfin l'avantage à son équipe (90e+4, 3-2). Les Girondins de Bordeaux renversent donc les Périgourdins dans une rencontre complètement folle et se qualifient en 32e de finale de Coupe de France.