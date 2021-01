FA Cup, 3e tour : Leicester s'amuse à Stoke

Suite de ce 3e tour de FA Cup avec la victoire autoritaire de Leicester sur la pelouse de Stoke 4-0. Justin, Albrighton, Perez et Barnes sont les quatre buteurs du jour. Milton Keynes peut lui avoir des regrets. Longtemps devant à Burnley, pensionnaire de Premier League pourtant, le club de League One a finalement vu les Clarets arracher la prolongation et s'imposer aux tirs au but 4-3.

La suite après cette publicité

Il y a eu une autre séance fatidique entre Blackpool, qui a finalement battu West Bromwich après avoir fait match nul 2-2 au terme des 120 minutes de jeu. Enfin, Fulham a eu besoin des prolongations pour venir à bout de QPR 2-0. L'ancien Parisien Neeskens Kebano a inscrit le second but notamment.

Les résultats des matches de 16h :

Blackpool 2 - 2 (3-2 t.a.b.) West Bromwich Albion : Yates (40e), Madine (66e) ; Ajayi (52e), Pereira (sp 80e)

Queens Park Rangers 0 - 2 Fulham : Reid (104e), Kebano (105e+3)

Stoke 0 - 4 Leicester : Justin (34e), Albrighton (59e), Perez (79e), Barnes (84e)

Burnley 1 - 1 (4-3 t.a.b.) Milton Keynes : Vydra (90e+4) ; Jerome (29e)