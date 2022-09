Mercato : le clan Haaland ouvre la porte au PSG et à la Ligue 1

La suite après cette publicité

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir Erling Haaland faire exploser toutes les défenses d'Angleterre. En 7 rencontres seulement, le Norvégien a déjà inscrit 11 réalisations, ce qui fait de lui le meilleur buteur de Premier League sans contestation possible. S'il brille en PL, que dire de ses performances en Ligue des Champions où il a déjà scoré 3 fois en 2 matches. Sa réussite, il le doit en grande partie à son talent, comme ce but acrobatique contre le Borussia Dortmund, mais aussi à son équipe dont le collectif est déjà parfaitement rodé. En d'autres termes, on peut dire qu'il a fait le bon choix alors que les meilleurs clubs d'Europe étaient à ses pieds.

Le Norvégien et son père, qui gère en partie les intérêts de son fils, ont d'ailleurs évoqué cet été houleux et la grande décision à prendre : quel club choisir pour la suite de la carrière du buteur? «City était la meilleure équipe pour nous, le Bayern était deuxième, le Real Madrid troisième et le PSG quatrième», révèle Alfie Haaland dans Haaland - The Big Decision, mis en ligne sur la plateforme de streaming suédoise Viaplay, un documentaire sur le joueur de 22 ans.

Le PSG était dans la course

Le PSG, qui a donc réussi à prolonger Mbappé, était dans la course pour s'offrir Haaland, devant d'autres clubs importants. «Nous avons aussi quelques équipes anglaises autres que City qui sont assez bonnes. Liverpool et Chelsea. Il y a aussi Barcelone. Ils sont en quelque sorte dans le même rang », abonde le père Haaland. Campos avait lui porté son choix sur Robert Lewandowski, dont l'avenir est allé s'écrire du côté du FC Barcelone après le Bayern Munich.

Puis le joueur lui-même a pris la parole dans ce documentaire pour expliquer son choix. On y apprend que la présence de Pep Guardiola y est quand même pour beaucoup dans ce transfert à environ 60 M€. «Je n'ai jamais changé de club pour un coach. Mais Guardiola avec City est un gros plus, c'est le meilleur entraîneur du monde. C'est le meilleur projet sportif au monde, en ce moment», affirme-t-il. Y fera-t-il toute sa carrière ? Rien n'est moins sûr.

Le clan Haaland ne ferme pas la porte à la Ligue 1 dans le futur

Car, le PSG semble toujours avoir une chance de le faire signer un jour, selon le père. «Je pense qu'Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats. Il pourrait faire trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite en Espagne, en Italie, en France, n'est-ce pas?" À Manchester City, son contrat court jusqu'en juin 2027.» Voilà qui est dit.