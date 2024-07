Les stars de l’Espagne vont mettre le feu au mercato

C’est habituel, les joueurs qui remportent un tournoi international voient leur valeur et leur cote sur le marché être complètement boostée. Dans le cas de l’Espagne, il s’agit tout de même de joueurs évoluant pour beaucoup déjà dans des clubs de haut de tableau de gros championnats européens, donc ce phénomène est un peu à relativiser. Certains clubs avaient d’ailleurs déjà anticipé et commencé à travailler sur certaines opérations avant le début de l’Euro. Mais ça va bel et bien bouger.

Dans le secteur offensif espagnol, il va y avoir du mouvement. Nico Williams pourrait ainsi retrouver son acolyte de sélection Lamine Yamal au FC Barcelone dès cet été. Les Catalans estiment être en mesure d’enrôler le Basque, qui n’est cependant pas spécialement pressé de quitter l’Athletic. Les discussions avec l’Athletic vont se poursuivre ces prochains jours, mais il est l’objectif numéro 1 des Blaugranas. Dani Olmo était lui aussi convoité par le Barça, mais tout indique qu’il filera finalement du côté de Manchester City. Les Cityzens veulent profiter de sa clause libératoire qui restera de 60 millions d’euros pour quelques jours encore pour l’arracher au RB Leipzig.

Du mouvement de partout

Alvaro Morata lui semble aussi destiné à quitter l’Atlético de Madrid, après un faux-départ en Arabie saoudite en tout début de mercato. Le capitaine de la Roja devrait s’engager avec l’AC Milan. Son club devrait d’ailleurs piocher en masse dans les rangs de la Roja, puisque tout indique que les Colchoneros vont enrôler Robin Le Normand pour environ 30 millions d’euros, et l’annonce pourrait même tomber dans les prochains jours. C’est moins avancé, mais son coéquipier Mikel Merino, le héros des quarts face à l’Allemagne, est aussi convoité par les Madrilènes qui discutent avec les dirigeants de la formation basque.

Quant à Aymeric Laporte, plusieurs médias évoquent des envies du joueur de revenir en Europe. L’Athletic, son ancien club, ainsi que l’Atlético de Madrid, seraient prêts à l’accueillir. Comme révélé en exclusivité par nos soins, Fabian Ruiz pourrait aussi changer d’air cet été, puisque le PSG le considère comme transférable en cas de proposition intéressante. Avis aux intéressés…