Le PSG pousse pour mettre deux joueurs à la porte

Tandis que l’Euro 2024 bat son plein en Allemagne, les clubs travaillent d’arrache-pied sur leur mercato en vue de préparer leur retour aux affaires. Force est de constater que le Paris Saint-Germain ne déroge pas à cette règle. Après avoir enregistré la signature de Matvey Safonov en provenance du FK Krasnodar, le champion de France en titre a identifié les besoins dans le sens des arrivées, à savoir le recrutement d’un joueur offensif pour pallier le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid et d’un autre capable de venir étoffer le secteur défensif. Mais cela risque de bouger également dans le sens inverse dans la mesure où plusieurs éléments sont appelés à quitter la Ville Lumière, dont Milan Skriniar.

La suite après cette publicité

En fin de contrat avec l’Inter Milan, le défenseur slovaque avait rejoint le PSG l’été dernier avant de démarrer la saison dans la peau d’un titulaire. Toutefois, l’ancien capitaine des Nerazzuri a rapidement dégringolé dans la hiérarchie en défense. Coupé dans son élan en raison d’une blessure à la cheville lors du Trophée des champions, un pépin physique qui l’a contraint à se faire opérer et à rester plusieurs semaines à l’infirmerie, le joueur de 29 ans a finalement effectué son retour fin mars mais n’a pas joué une seule minute lors des grands rendez-vous en Ligue des Champions. Au sortir d’une première saison contrastée malgré 32 apparitions pour 1 but, le Slovaque n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale française.

À lire

AJ Auxerre : Paul Joly intéresse fortement Galatasaray

Milan Skriniar au rebond en Turquie, Fabian Ruiz également sur le départ ?

Insatisfait des performances du natif de Žiar and Hronom, Luis Enrique ne compte pas sur lui pour la saison à venir et cherche à s’en débarrasser coûte que coûte, d’autant que le défenseur de 29 ans dispose d’un salaire conséquent. Cela tombe bien puisque selon nos informations, Milan Skriniar garde une sacrée cote sur le marché, notamment en Turquie où les cadors de Süper Lig tels Fenerbahçe, Galatasaray et Besiktas, sont disposés à l’accueillir. De bon augure pour le Slovaque, actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec sa sélection, qui a récemment ouvert la porte à un départ du club de la capitale. Mais ce n’est pas tout puisque dans le sillage de Milan Skriniar, Fabian Ruiz pourrait lui aussi quitter le navire parisien lors du mercato estival.

La suite après cette publicité

Incontestablement l’une des belles surprises de l’Euro 2024, le milieu de terrain espagnol marche sur l’eau avec la Roja et s’affirme comme l’un des meilleurs joueurs du XI de départ de Luis de la Fuente, en témoignent ses prestations majuscules contre la Croatie et l’Italie lors de la phase de poules. Une situation qui contraste néanmoins avec son statut au Paris Saint-Germain. Élément de rotation de l’effectif de Luis Enrique, l’ancien Napolitain a profité du déclin de Manuel Ugarte, qui pourrait également plier bagages seulement un an après son arrivée, pour retrouver une place de titulaire et boucler une fin de saison plus qu’honorable avec les Franciliens. Néanmoins son avenir à Paris demeure flou et bien qu’il soit très apprécié en interne, notamment par Luis Enrique, le PSG pourrait capitaliser sur ses performances à l’Euro pour faire gonfler sa valeur marchande et le vendre à un bon prix en cas d’offre intéressante sur la table. Reste à savoir de quoi sera fait le futur de l’Espagnol, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027.