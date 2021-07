La suite après cette publicité

Premier match de l'équipe de France dans ces Jeux Olympiques et première désillusion face au Mexique. Une défaite 4 buts à 1 qui fait mal dans la course à la qualification. Forcément, cela n'a pas plu à Twitter qui s'est régalé et n'a pas épargné le sélectionneur, Sylvain Ripoll.