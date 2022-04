LdC : le tableau des demi-finales

Ça y est, on connaît le dernier carré de l'édition 2021/22 de la Ligue des Champions. Qualifiés ce mardi soir, le Real Madrid et Villarreal ont été rejoints ce mercredi soir par Liverpool et Manchester City.

Les Merengues de Carlo Ancelotti et Karim Benzema défieront les Citizens de Pep Guardiola et Riyad Mahrez. Les Reds de Jürgen Klopp seront eux opposés au sous-marin jaune d'Unai Emery (allers le 27 avril, retours le 4 mai).

Le programme des demies