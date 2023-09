Juventus : Antonio Cassano détruit Max Allegri

Nouvel épisode d’Antonio Cassano contre Max Allegri. Impitoyable lorsqu’il s’agit de tacler des acteurs du monde du football, à l’image de son clash avec José Mourinho dernièrement, l’ancien international italien a remis le couvert. Présent lors d’un live Twitch sur la chaîne Bobo TV de son ami Christian Vieri, l’ancien joueur du Real Madrid n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer l’entraîneur de la Juventus Turin.

La suite après cette publicité

«A Benfica, Di Maria a recommencé à faire ce qu’il a toujours fait depuis 20 ans : le spectacle. Cher Allegri et tes échecs qui t’entourent, Di Maria se révèle être un phénomène, j’ai prié pour qu’il s’éloigne de toi, a-t-il lâché, avant de poursuivre. Je veux dire autre chose à Allegri. Il a essayé jusqu’au bout de chasser Chiesa et Vlahovic. Pochettino ne voulait pas de Dusan, sinon il serait parti. C’est dommage car en Italie Stefano Pioli, qui est une bonne personne, est critiqué, mais Allegri continue d’être soutenu. Gagne le scudetto ou fais tes valises, parce que tu le mérites. J’espère que le message est passé.» On n’en doute pas.