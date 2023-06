Antonio Cassano attaque encore violemment José Mourinho

La suite après cette publicité

La hache de guerre a définitivement été déterrée entre José Mourinho et Antonio Cassano. Alors que les deux hommes s’étaient déjà attaqué mutuellement par médias interposés en avril, Antonio Cassano en a remis une couche cette semaine. Invité sur la chaîne Twitch de Christian Vieri, BoboTV, l’ancien joueur de l’AS Roma n’a pas épargné le Special One après la défaite subie par son équipe mercredi dernier, en finale de Ligue Europa face au Séville FC (1-1, 4-1 t.a.b).

« Anthony Taylor (l’arbitre de la finale, ndlr) n’a pas été à la hauteur. Il s’est trompé, mais comme d’autres peuvent rater des buts, a souligné Cassano après les injures de Mourinho à l’encontre de l’arbitre britannique. Mourinho a dit qu’il partait en vacances pour souffler, j’espère qu’il ne reviendra jamais en Italie. Je l’espère pour mon peuple : qu’il aille au Portugal et qu’il ne retourne plus en Italie. Il a ruiné l’image de la Roma. Mourinho est dégueulasse, sur ses deux années on n’a vu que des bagarres.»

