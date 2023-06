Ligue Europa : José Mourinho a insulté l’arbitre

La suite après cette publicité

José Mourinho ne décolère pas. Battu aux tirs au but mercredi soir en finale de Ligue Europa face au Séville FC (1-1, 4-1 t.a.b), l’entraîneur de l’AS Roma s’en est pris avec véhémence à Anthony Taylor. Dans le parking de la Puskás Aréna, le Special One a en effet été filmé en train d’insulter l’arbitre de la rencontre, lui reprochant ses décisions en faveur de Séville.

«Tu es une p… de honte, tu es une p… de honte, va te faire f… !» a répété Mourinho dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport, avant de poursuivre et de vitupérer contre Roberto Rosetti, président de la commission des arbitres de l’UEFA : «Dommage, vous étiez d’accord avec eux !» Quelques minutes auparavant, Mourinho avait déjà manifesté sa fureur contre l’arbitrage en conférence de presse : «Nous sommes morts, à la fois de fatigue physique et mentale, mais aussi parce que c’est une défaite injuste, il y a tellement d’épisodes à raconter, estimait-il. Nous avons eu une grande finale, intense et virile, mais c’est injuste. L’arbitre semblait espagnol. Il n’a pas donné toute une série de cartons jaunes et la chose injuste est que Lamela, qui aurait dû prendre un deuxième carton jaune, a ensuite marqué son tir au but».

