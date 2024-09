Tottenham : Rodrigo Bentancur risque très gros après ses commentaires racistes sur Heung-Min Son

Rodrigo Bentancur est plus que jamais dans le collimateur de la Fédération anglaise (FA) ! Pour rappel, le milieu de terrain de 27 ans avait dérapé lors d’une interview accordée à la chaîne uruguayenne Por La Camiseta en indiquant que son coéquipier chez les Spurs, Heung-Min Son, et tous les Sud-Coréens « se ressemblaient plus ou moins ». Une sortie de route qui avait suscité de nombreuses réactions, forçant l’international uruguayen (64 sélections, 3 buts) a présenté rapidement ses excuses pour éviter que cette polémique ne prenne de l’épaisseur.

Malgré tout, Rodrigo Bentancur risque gros. Épinglé par la FA, le joueur de Tottenham est accusé d’avoir enfreint la règle E3.1 de l’instance anglaise « en agissant de manière inappropriée et/ou en utilisant des mots abusifs et/ou insultants, en jetant le discrédit sur le jeu », comme relayé par The Mirror. Si le principal concerné a jusqu’à jeudi 19 septembre 2024 pour préparer sa défense, ce dernier pourrait écoper d’une lourde sanction, allant de 6 à 12 matchs de suspension, selon plusieurs sources outre-Manche.