EdF : Adrien Rabiot ne compte pas lâcher sa place

Après son refus d'être réserviste pour la Coupe du Monde 2018, Adrien Rabiot est de retour sur le devant de la scène avec les Bleus. Rappelé par Didier Deschamps lors de la trêve internationale de septembre, le milieu de terrain de la Juventus n'est plus ressorti du groupe tricolore depuis. Et bien évidemment, l'ancien Parisien ne compte pas le quitter, comme il l'a expliqué au micro de TF1 pour «Téléfoot».

«J'étais surpris d'être rappelé aussi tôt, et même le sélectionneur m'a dit qu'il aurait pu me rappeler plus tôt. On a bien discuté, et ça a permis de nous libérer chacun de notre côté. (...) Je ne lâcherai cette place pour rien au monde. Je n'ai pas envie de sortir de ce groupe», a déclaré l'international français (10 sélections).