Lens rejette l’offre du Fenerbahçe pour Danso

Intéressé de longue date par Kevin Danso, le Fenerbahçe, qui cherche activement un défenseur central, avait soumis une offre de 16 M€ au RC Lens pour tenter d’arracher le défenseur international autrichien de 26 ans, pilier du RC Lens et élément indispensable de Will Still.

Une offre qui a été balayée d’un revers de la main par le club artésien qui compte sur le joueur. Selon une source turque, le dossier est désormais terminé et le club stambouliote a décidé d’activer d’autres pistes afin de se renforcer défensivement le plus rapidement possible.