Montpellier - Nice : les compositions sont tombées

Pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, le leader l'OGC Nice se déplace sur la pelouse du Montpellier HSC. Pour ce match, les Héraultais se présentent dans un 5-3-2 ou 3-5-2 avec Jonas Omlin en dernier rempart. Le Suisse est devancé par Arnaud Souquet, Vitorino Hilton, Pedro Mendes, Daniel Congré et Mihailo Ristic. On retrouve ensuite un milieu renforcé avec Jordan Ferri, Damien Le Tallec et Téji Savanier. Enfin, le duo composé d'Andy Delort et Gaëtan Laborde est associé en attaque.

De son côté, l'OGC Nice mise sur un 4-3-3 avec Walter Benitez dans les buts. L'Argentin peut compter sur Youcef Atal, Andy Pelmard, Dante et Hassane Kamara en défense. Aligné en sentinelle, Morgan Schneiderlin est épaulé par Kephren Thuram et Pierre Lees-Melou. Rony Lopes et Myziane Maolida accompagnent Kasper Dolberg en attaque.

Les compositions :

Montpellier : Omlin - Souquet, Hilton, Mendes, Congré, Ristic - Ferri, Le Tallec, Savanier - Delort, Laborde

Nice : Benitez - Atal, Pelmard, Dante, Kamara - Thuram, Schneiderlin, Lees-Melou - Lopes, Dolberg, Maolida