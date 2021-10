En Irlande du Nord, un gardien expulsé après avoir frappé son coéquipier !

Scène insolite du côté de l'Irlande du Nord. 8e journée de l'IFA Premiership : Glentoran reçoit Coleraine. A 2-1, les locaux sont devant au score quand Cathair Friel remet les deux équipes à égalité (2-2, 80e). Adam McCaray, furieux de la défense de son coéquipier Bobby Burns, se dirige vers lui pendant la célébration des visiteurs et s'énerve contre lui avant de le mettre par terre. L'arbitre lui inflige logiquement le rouge, synonyme d'expulsion. Match nul entre les deux équipes malgré l'incident, qui n'était pas volontaire selon l'entraîneur de Glentoran Mick McDermott.

La suite après cette publicité

« Ils sont tous les deux dégoûtés par ce qui s'est passé, alors regardez, nous allons faire face. J'ai parlé à Bobby et il a dit qu'il ne l'avait pas frappé au visage. Tant que je n'ai pas vu les images, je ne peux pas vous donner mon opinion. Bobby a confirmé dans le vestiaire, je l'ai même fait venir dans mon bureau, il a dit qu'il n'y avait pas eu de contact avec son visage mais que lorsqu'il est tombé en arrière, sa tête a heurté l'herbe et c'est la réaction qu'il a eue », a-t-il affirmé après la rencontre.

BIG TALKING POINT 😲@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.



Report & reaction 👉 https://t.co/DDQkyaJAGB#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/mRIhCw86wP