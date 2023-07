Un nouveau club surprenant veut récupérer Eden Hazard

La suite après cette publicité

Un coup de maître. Cet été, l’Inter Miami a réalisé une belle opération en mettant la main sur Lionel Messi (36 ans). Libre après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, l’Argentin était courtisé par son club de coeur, le FC Barcelone. Mais les Culés n’avaient pas les moyens suffisants. Cela n’a pas été le cas d’Al-Hilal, qui lui a offert un contrat hallucinant. Mais son épouse et ses proches ne se voyaient pas vivre en Arabie saoudite. La Pulga a donc décidé de rejoindre la franchise de MLS.

Un club où il évoluera sous les ordres de Tata Martino, qu’il a croisé en Catalogne. C’est aussi le cas de Sergio Busquets, qui a lui aussi signé en faveur de l’écurie de David Beckham. Et le Spice Boy compte bien faire d’autres jolis coups. Sport révèle que Jordi Alba, très proche de Messi et Busquets, se rapproche aussi de la Floride. Et il n’est pas le seul joueur que convoite l’Inter Miami.

En effet, Relevo assure ce jeudi que la franchise de MLS souhaite mettre la main sur Eden Hazard. Le Belge est libre après avoir résilié son contrat avec le Real Madrid le mois dernier. Sur le marché, l’ancien de Chelsea prend le temps de la réflexion, lui qui n’exclut pas de raccrocher les crampons après son expérience désastreuse dans la capitale espagnole. Mais comme expliqué sur notre site, l’Arabie saoudite (Al-Hilal) avait tâté le terrain. Sans succès.

Nous vous avions aussi parlé d’un intérêt de la Major League Soccer. Et c’est donc l’Inter Miami qui est sur le coup selon Relevo. Le média ibérique explique que le joueur profite actuellement de vacances en famille avant de trancher au sujet de son avenir. Il pourrait également rebondir au RWD Molenbeek, où évolue son frère Kylian. La balle est donc dans le camp d’Eden Hazard, qui pourrait donc s’unir à Lionel Messi pour mener l’Inter Miami au succès. Mais cette opération est complexe, puisque la franchise a déjà trois joueurs désignés. Elle ne peut pas en avoir plus. Hazard devrait donc baisser son salaire ou Miami devra baisser celui de l’un de ses trois joueurs désignés. Affaire à suivre…