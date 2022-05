Antalyaspor : les débuts fantastiques du coach Nuri Şahin

Cette saison, la bonne surprise de la Süper Lig turque ne se trouve pas sur le rectangle vert, mais plutôt sur un banc de touche. En effet, Nuri Şahin est bien la grande révélation de l'exercice 2021-22. Un exercice qu'il avait débuté dans la peau d'un titulaire avec huit matches au compteur à Antalyaspor, avant de devenir entraîneur-joueur suite au départ d'Ersun Yanal le 4 octobre. Mais douze jours plus tard, il a finalement raccroché les crampons définitivement pour se consacrer à sa nouvelle mission.

La suite après cette publicité

Une décision mûrement réfléchie de la part de l'ancien joueur du Borussia Dormtund, du Real Madrid ou encore de Liverpool. À 33 ans, il n'a pas pu et su résister à l'appel du banc. Quelques mois après, l'ancien footballeur ne regrette pas, lui qui enchaîne les succès. Depuis sa prise de fonction, il a dirigé l'équipe lors de 33 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan de 16 victoires, 9 nuls et 8 défaites.

Son équipe cartonne et reste invaincue depuis 13 matches de SL

Au départ, le Turc, qui a dû se familiariser avec ce nouveau poste, a connu des fortunes diverses jusqu'au 20 janvier. Mais depuis la défaite face à Caykur Rizespor, ses troupes n'ont plus été battues en championnat. Elles restent, en effet, sur 13 matches de Super Lig sans défaite (8 succès et 5 nuls). Toutes compétitions confondues, Antalyaspor ne compte qu'une seule défaite lors de ses quinze derniers matches (face à Trabzonspor en coupe de Turquie).

Le coach a ainsi gagné 44 points en SL depuis sa prise de fonction et a aidé son équipe à passer de la 14ème à la 8ème place. Une arrivée qui a tout changé pour Naldo, défenseur d'une formation où on apprécie le coach Şahin. «Nous avons mal commencé la saison, puis il y a eu un changement. Après la prise de fonction de Nuri Şahin, l'équipe s'est rétablie et cela s'est reflété sur les résultats et sur le terrain. Nous vivions une série de 13 matches sans défaite, nous avons des victoires consécutives».

Ses joueurs l'apprécient

Il a ajouté : «Nuri Şahin a joué dans de grandes équipes. C'est ainsi qu'il est venu ici. Puis il continue en tant qu'entraîneur et quand on le regarde, il continue à réussir en Turquie jusqu'à présent. S'il peut avoir de la stabilité, ce que je pense qu'il aura, il sera un coach très performant». Un avis que partage aussi Yakup Çınar, journaliste pour le média turc Fanatik, que nous avons contacté.

«Nuri Şahin a un contrat de 5 ans avec Antalyaspor. Il a commencé sa formation de coach alors qu'il était encore joueur. Il joue en général en 4-2-3-1. Il est un coach offensif. Comme il a travaillé avec Tuchel et Klopp, il a été positivement influencé par eux. Il a la discipline de jeu de Tuchel et il a pris le côté communication de Klopp. Il me rappelle aussi Fatih Terim, le meilleur entraîneur de l'histoire du football turc, avec ses qualités de leader».

Şahin rêve d'entraîner le BVB

Il poursuit : «il a un avenir est très prometteur. Il entraînera certainement une grosse équipe turque avant l'Europe. Mais pour cela, il faut du temps. Ses performances au cours des 10 dernières semaines ont été très bonnes. Il a une très bonne équipe. Son plus grand rêve est de travailler en Europe, notamment au Borussia Dortmund. Son nom a été évoqué avec Galatasaray, mais il est encore trop tôt pour cette grande équipe».

Pourtant, c'est bien un gros club européen qu'il a en ligne de mire. «Je suis très heureux ici. Je veux rester ici. Mais bien sûr, j'ai des objectifs : je veux gagner des trophées. Je veux réussir. Je veux entraîner Dortmund,» a-t-il lâché récemment. Malgré son jeune âge et son manque d'expérience à ce poste, Nuri Şahin fait d'ores et déjà sensation. Et il ne compte pas s'arrêter là lui qui rêve de boucler la boucle avec un retour en grâce au sein de son club de cœur, le BVB.