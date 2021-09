Serie A : l'Inter récupère son trône, l'Atalanta fait un bond au classement

Trois jours après avoir collé un set à Bologne à Giuseppe Meazza (6-1), le champion d'Italie en titre s'est imposé sur la pelouse de la Fiorentina. D'abord menés après l'ouverture du score de Riccardo Sottil (1-0, 23e), les Nerazzurri ont inversé la tendance en l'espace de trois minutes en seconde mi-temps. Décalé sur la droite de la surface adverse par Nicolo Barella, Matteo Darmian a égalisé d'une frappe croisée en force (1-1, 52e). Puis, Edin Dzeko s'est élevé plus haut que tout le monde sur un corner botté côté droit par Hakan Calhanoglu, pour claquer un coup de casque dévastateur (2-1, 55e). Son quatrième but en Serie A cette saison, déjà. En fin de partie, Nicolas Gonzalez, passeur décisif sur le premier but, a perdu ses nerfs et écopé de deux jaunes consécutifs (79e), précipitant un peu plus la défaite des siens. Dans les derniers instants, Ivan Perisic a d'ailleurs ajouté son nom au tableau d'affichage et donné de l'ampleur au score (3-1, 88e). L'Inter est provisoirement leader, avant la suite de la 5ème journée demain et jeudi.

L'Atalanta enchaîne également après son court succès face à l'US Salernitana 1919 samedi (1-0). À l'abri rapidement grâce aux réalisations de Robin Gosens (3e) et Davide Zappacosta (37e), les troupes de Gian Piero Gasperini ont vu Sassuolo revenir juste avant la pause par l'intermédiaire du buteur maison Domenico Berardi (2-1, 44e). Sans conséquence. L'Atalanta grimpe de manière temporaire de la huitième à la quatrième place.

Les résultats des matches de 20h45

Atalanta 2 -1 Sassuolo : Gosens (3e) et Zappacosta (37e) pour l'Atalanta ; Berardi (44e) pour Sassuolo

Le classement de la Serie A