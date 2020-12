Everton-Manchester City : les compos probables

La suite après cette publicité

C'est l'un des chocs de cette 16e journée de Premier League qui se joue ce lundi soir, entre Everton et Manchester City (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Les Toffees sont provisoirement à la deuxième place en championnat, avec trois points de plus que les SkyBlues. Un avantage auquel les hommes de Carlo Ancelotti devraient fortement s'accrocher. Ils évolueront avec Pickford dans les cages, et une défense composée de Coleman, Mina, Keane et Godfrey.

Le duo Gomes-Doucoure se chargera de la récupération du ballon, tandis qu'Iwobi, Sigurdsson et Bernard évolueront plus haut sur le terrain, accompagné de Calvert-Lewin, en pointe. Pep Guardiola, de son côté, devrait faire jouer Ederson dans les buts, protégé par Stones et Dias, au centre, ainsi que Cancelo et Mendy, dans les couloirs. Rodri et Fernandinho protègeront la défense. Devant, le trio Torres, De Bruyne et Sterling se chargera de l’animation offensive, ainsi que d'alimenter Aguero en ballons.