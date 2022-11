Crampons PUMA : la nouvelle Future de Neymar est là

PUMA vient de dégainer une nouvelle paire de crampons pour Neymar, à savoir la Future Dream Chaser au coloris bien spécifique.

Décidément, on n'arrête plus PUMA pour Neymar, qui est très bien servi par son équipementier. Après avoir conçu la Future NJR Rare en édition limitée, la marque allemande vient de révéler, ce jeudi, l'identité visuelle de la nouvelle paire de crampons dédiée à la star brésilienne du Paris Saint-Germain. Cette nouvelle Future se distingue par ses couleurs loin de passer inaperçues, mais aussi par son design très travaillé par la firme au félin.

Une paire remarquable et remarquée

Composées d'orange et de doré, ces chaussures se présentent sous un aspect osé, presque royal. La partie haute est plutôt parée de cet orange assez fluo, alors que la couleur or est réservée pour la partie basse de ces crampons. Mais, quand on regarde de plus près cette dernière création de PUMA, on distingue bien l'alternance des couleurs réalisée par l'équipementier allemand.

On retrouve ainsi du doré en haut, notamment sous la forme de nombreux petits points éparpillés sur les lacets par exemple, et de l'orange en bas, sur lequel le félin de PUMA y est représenté. Difficile, justement, de rater l'inscription phare de cette nouvelle paire pour Neymar, à savoir "Dream Chaser" (chasseur de rêve). Les deux mots sont répartis sur les deux parties latérales pour leur donner encore plus de poids. À noter que la semelle en dessous de la chaussure et les crampons sont eux composés d'un doré brillant de mille feux à la lumière.

Une paire royale pour mieux briller au Brésil ?

« La nouvelle FUTURE NJR Dream Chaser est la chaussure de football de Neymar Jr. pour le plus grand évènement sportif de cette fin d’année. La Dream Chaser associe la technologie FUTURE et un coloris audacieux qui présente des finitions dorées et des graphiques Dream Chaser, tous deux inspirés par le plus grand rêve de Neymar Jr : remporter la plus belle des compétitions mondiales. La chasse est ouverte », explique le communiqué publié par PUMA pour l'occasion. Neymar devrait arborer cette sublime paire de Future concoctée pour lui lors de la Coupe du monde 2022, au Qatar, où le Brésil y affrontera la Serbie (24 novembre), puis la Suisse (28 novembre) ainsi que le Cameroun (2 décembre) dans le groupe G, lors de la phase de poules.

