L’OM officialise l’arrivée d’Ismaël Koné

Fraîchement arrivée sur la Canebière, Roberto De Zerbi s’offre un premier renfort de choix. En quête d’un élément pour venir étoffer son entrejeu, l’Olympique de Marseille a sondé le marché en Angleterre, jetant ainsi son dévolu sur le jeune milieu de terrain Ismaël Koné. Après plusieurs jours de négociations intenses, le club français est tombé d’accord avec Watford pour la signature de la pépite canadienne, également emballé à l’idée de rallier l’Hexagone. C’est désormais officiel, le joueur de 22 ans évoluera sous les couleurs phocéennes dorénavant puisqu’il a signé un contrat de 5 ans contre un chèque d’environ 13 M€ (hors bonus).

«L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d’Ismaël Koné en provenance de Watford. Le milieu de terrain âgé de 22 ans s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale… Ses performances remarquées chez les pensionnaires de Vicarage Road lui valent d’ailleurs d’être élu meilleur jeune joueur canadien par la Fédération Canadienne de Football durant deux années consécutives (2022 et 2023) et même de participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les Canucks. Actuellement aux Etats-Unis pour y disputer la Copa America, et toujours en lice au stade des quarts de finale, il rejoindra Marseille à l’issue du tournoi. Bienvenue à l’OM Ismaël !», peut-on lire dans un communiqué officiel du club olympien.