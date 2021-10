Belgique-France : Roberto Martinez se méfie des Bleus

Le 7 octobre prochain, date des demi-finales de la Ligue des Nations, la Belgique et la France croiseront le fer (20h45) pour une affiche qui suscite d'ores et déjà beaucoup d'intérêts. À Turin, les Diables Rouges retrouveront donc les Bleus pour un remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 remportée par les hommes de Didier Deschamps (1-0). Présent en conférence de presse ce samedi, le sélectionneur belge Roberto Martinez attend également ce choc avec la plus grande impatience. Un «grand défi» qu'il ne veut tout de même pas aborder avec cet esprit de «revanche» par rapport à la défaite concédée lors du dernier Mondial.

«Nous avons vraiment hâte de jouer ce match, car nous allons affronter la France championne du monde en Russie. C’est une équipe qui va nous rendre la tâche très difficile. Pour nous, il ne s’agit pas d’une revanche, nous voulons continuer à progresser. Nous voulons aller en finale. Et il faudra profiter au maximum de cette grande affiche. (...) C'est un grand défi pour nous.» Et pour cause, les Tricolores n'ont jamais concédé de buts face aux Belges lors des 38 dernières confrontations, une difficulté supplémentaire pour l'entraineur espagnol : «la France est le dernier adversaire contre lequel nous n’avons pas réussi à marquer. Nous sommes une équipe qui reçoit des louanges pour son jeu offensif.» Enfin, au-delà de l'aspect offensif, Martinez est également conscient que la qualité des attaquants français rendront le match un peu plus compliqué : «il faudra trouver le bon équilibre et bien défendre en équipe, car la France possède des individualités exceptionnelles». Un sacré défi en somme.