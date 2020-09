Bundesliga : le Bayern Munich s'amuse déjà en infligeant un 8-0 à Schalke 04 !

Presque trois mois après la 34e et dernière journée de l'exercice précédent, remporté par le Bayern Munich, la Bundesliga effectuait son grand retour ce vendredi soir ! En ouverture de cette nouvelle saison et donc de la 1ère journée, le champion en titre, le Bayern Munich, recevait Schalke 04 avec quelques supporters, puisqu'une partie du stade (20%) était autorisée. Forcément, les deux équipes voulaient débuter sur une bonne note. Du côté du vainqueur de la Ligue des Champions 2020, Hansi Flick titularisait notamment sa recrue Sané. David Wagner, lui, comptait par exemple sur Stambouli et Harit. Et malheureusement, les visiteurs ont pris cher.

La suite après cette publicité

Après une première parade de Neuer devant Paciencia (1ère), les Bavarois lançaient la machine trois minutes plus tard puisque Gnabry ouvrait le score d'une frappe bien placée du pied gauche (4e, 1-0). Et ce n'était que le début du cauchemar pour Schalke 04. Alors que le Bayern se procurait encore une occasion (6e), Goretzka se chargeait de doubler la mise sur une remise en retrait de Müller (19e, 2-0). Les visiteurs souffraient et les Bavarois manquaient quelques opportunités, à l'image de Lewandowski qui n'accrochait pas le cadre (21e). Mais le Polonais marquait également ensuite en transformant un penalty pour le 3-0 (31e). Avant la pause, Fährmann pouvait d'ailleurs remercier son poteau (42e) mais l'équipe de Hansi Flick regagnait les vestiaires avec déjà une belle avance.

Triplé pour Gnabry, Sané également buteur

Mais 3-0, ce n'était pas suffisant du côté du Bayern Munich, et la deuxième période était encore plus compliquée pour Schalke 04. Deux minutes après la reprise, Gnabry signait un doublé en marquant dans le but vide (47e, 4-0). Chaque occasion se transformait en but et l'ailier allemand voyait même triple avant l'heure de jeu (59e, 5-0). Mais il fallait bien que les autres éléments offensifs s'illustrent. À la 70e minute, Müller participait également à la fête (6-0) avant un but de la recrue Sané juste derrière (72e, 7-0).

Avec cette large avance au tableau d'affichage, Hansi Flick faisait tourner et lançait de jeunes joueurs comme Richards et Musiala. Et justement, le dernier nommé rentrait très vite dans son match. Le joueur de 17 ans se mettait sur son pied droit et envoyait le ballon au fond des filets d'une frappe du droit au sol (82e, 8-0), devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du Bayern. Schalke 04 n'arrivait même pas à sauver l'honneur et l'arbitre mettait fin au calvaire en ne laissant pas vraiment de temps additionnel. Le Bayern s'imposait 8-0 pour son premier match de la saison en championnat ! Le ton était donc donné.