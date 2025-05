Jürgen Klopp va tenter un coup de poker extraordinaire à Red Bull

Depuis son départ de Liverpool en mai 2024, Jürgen Klopp avait annoncé vouloir faire une pause loin des bancs de touche. Contre toute attente, il a rejoint en janvier 2025 le giron Red Bull, non pas comme entraîneur, mais en tant que "Head of Global Soccer". Ce rôle transversal, stratégique et inédit, le place à la tête de la politique sportive de tous les clubs sous l’égide de Red Bull : RB Leipzig, Red Bull Salzbourg, mais aussi les franchises de New York et Bragantino. Il s’agit moins pour lui de gérer le quotidien que de poser une vision à long terme, de superviser les philosophies de jeu, les politiques de recrutement et d’accompagner les entraîneurs dans leur développement. Dès sa prise de fonction, Jürgen Klopp n’a pas tardé à se rendre visible et actif. Lors de ses premiers mois, il a entrepris un véritable tour du monde des clubs du groupe Red Bull, visitant tour à tour Leipzig, Salzbourg, Saitama, New York et Bragantino. Ce périple stratégique visait à prendre le pouls de chaque entité, à échanger directement avec les staffs techniques, les directeurs sportifs et les joueurs, mais aussi à évaluer sur le terrain les spécificités et les besoins de chaque club.

Partout, Klopp a prôné un discours d’exigence et d’unité, insistant sur la nécessité de retrouver une identité de jeu forte, dynamique et cohérente à travers toutes les équipes Red Bull. Ce contact direct, apprécié en interne, a posé les bases d’un nouveau chapitre plus centralisé, où chaque club reste autonome mais connecté à une vision commune incarnée par Klopp lui-même. Concrètement, Klopp est devenu l’architecte du futur football estampillé Red Bull. Son nom, synonyme de réussite et de charisme, sert de repère dans un écosystème en quête d’un second souffle après une période de stagnation, notamment à Leipzig. Il ne s’agit pas d’une fonction honorifique : Klopp a constitué une cellule technique autour de lui, mène des entretiens avec les potentiels entraîneurs et valide les choix sportifs décisifs. Le dossier Fàbregas en est un exemple frappant. En se positionnant personnellement sur un profil aussi atypique qu’ambitieux, Klopp confirme qu’il souhaite incarner ce rôle pleinement — avec l’intensité qui l’a toujours caractérisé.

Discussions avec Fàbregas

Alors que le RB Leipzig s’apprête à entamer une nouvelle ère, le club saxon est à la recherche d’un successeur pour Marco Rose, limogé en mars dernier. Parmi les noms évoqués, celui de Cesc Fàbregas, actuel entraîneur de Como en Serie A, suscite un intérêt particulier. Selon Bild, Jürgen Klopp aurait personnellement échangé avec Fàbregas pour discuter d’une éventuelle collaboration. Cette démarche souligne l’implication directe de Klopp dans la restructuration du club allemand. Depuis son arrivée chez Red Bull en janvier 2025, Jürgen Klopp supervise la stratégie footballistique de l’ensemble des clubs affiliés au groupe, dont RB Leipzig. Son rôle consiste à conseiller les entraîneurs et à orienter les choix sportifs majeurs. Bien qu’il ait écarté l’idée de reprendre un poste d’entraîneur, son influence reste déterminante dans les décisions clés, comme le choix du futur coach de Leipzig. Cette implication active contraste avec les rumeurs antérieures le liant à un retour sur le banc, notamment à l’AS Roma, rumeurs qu’il a fermement démenties. De son côté, Fàbregas a réussi à maintenir Como en Serie A lors de sa première saison complète en tant qu’entraîneur, suscitant l’intérêt de plusieurs clubs européens. Son profil, bien que jeune et encore en développement, attire l’attention pour sa vision du jeu et son expérience en tant que joueur de haut niveau.

Cependant, des doutes subsistent quant à son manque d’expérience au plus haut niveau, ce qui pourrait représenter un risque pour un club ambitieux comme Leipzig. Leipzig, confronté à une saison décevante et à une absence de qualification européenne, cherche à insuffler une nouvelle dynamique. La nomination d’un entraîneur comme Fàbregas pourrait symboliser un pari sur l’avenir, misant sur un style de jeu innovant et une approche moderne du management. Néanmoins, la direction du club devra peser les avantages d’une telle nomination face aux incertitudes qu’elle comporte. Ce possible coup de maître autour de Fàbregas confirme une chose : Jürgen Klopp n’a pas rejoint Red Bull pour jouer les ambassadeurs de luxe. Son implication personnelle dans le processus de recrutement prouve qu’il entend façonner une identité forte à travers les clubs du groupe, et notamment à Leipzig, vitrine phare du projet. En visant un profil aussi audacieux que celui de Fàbregas, Klopp entend imposer sa patte dès les premiers mois de sa nouvelle aventure. Et si ce pari se révélait gagnant, il marquerait un tournant majeur dans la gouvernance sportive à l’échelle du football Red Bull.