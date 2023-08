Lionel Messi inscrit un doublé incroyable avec l’Inter Miami

La Pulga régale encore. Depuis son arrivée en MLS, Lionel Messi est devenu la nouvelle coqueluche du championnat. Les supporters, plus nombreux que jamais dans les stades, ne parlent que de lui. Et pour cause. L’ancien ailier droit du FC Barcelone écœure ses adversaires, match après match. Dribbles, passes lumineuses, ou encore coup-francs directs, le septuple Ballon d’or est au four et au moulin pour sa nouvelle équipe. La preuve encore face à Dallas, dans la nuit de dimanche à lundi aux États-Unis.

Alors que l’Inter Miami se déplaçait dans le Texas, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, les coéquipiers de Lionel Messi se sont qualifiés pour les quarts, aux pénaltys (3-5). Pourtant, la rencontre était mal embarquée. Après avoir ouvert le score à la 6e minute de jeu, sur une frappe dont lui seul à le secret, l’Argentin n’a pu empêcher les siens d’être menés 4-3 à quelques minutes du terme. Mais à la 85e, sur un nouveau coup franc, Lionel Messi est venu loger le ballon au fond de la lucarne texane, égalisant donc au tableau d’affichage. Vainqueur aux tirs au but ensuite, l’Inter Miami élimine le FC Dallas et peut profondément remercier le génie de Rosario.