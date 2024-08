Lyon : Pierre Sage valide l’arrivée de Tanner Tessmann

C’est dans une ambiance assez terne que l’Olympique Lyonnais continue son mercato. Le club rhodanien a perdu ses deux premiers matchs de Ligue 1 cette saison, face à Rennes (3-0) et contre l’AS Monaco (0-2). Pour tenter de lancer enfin sa saison, Lyon a renforcé son milieu de terrain avec l’arrivée de Tanner Tessmann, en provenance de Venise. Interrogé en conférence de presse sur ses premiers échanges avec le milieu américain de 22 ans, Pierre Sage a exprimé son enthousiasme à l’idée de l’avoir dans son effectif.

« Premières impressions assez positives. Il a le courage de jouer, il demande souvent la balle, même sous pression. Il va nous apporter des solutions sur la durée et dans l’enchaînement de nos matchs. Avec les nombreux matchs à venir, il est important d’assurer une continuité. Il est essentiel d’avoir des postes doublés avec la capacité de maintenir le niveau de performance. Il ressemble à Matic, il apporte beaucoup de liant entre les lignes. On sent qu’il a une réelle capacité à jouer avec les autres. Il est aussi capable de marquer, notamment sur des frappes de loin, ce qui nous offrira d’autres solutions », a expliqué le coach de l’OL, ce mercredi. Les débuts Tanner Tessmann seront scrutés de très près. Sans doute ce vendredi, face à Strasbourg, pour la 3ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s.