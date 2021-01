Ligue 1 : le programme complet de la 21ème journée

Ce lundi, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé le programme TV complet de la 21ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Après la trêve hivernale, les clubs retrouvent donc les pelouses de Ligue 1. Téléfoot, la chaîne appartenant au groupe Mediapro, qui a indiqué continuer à diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 à minima jusqu'au 10 janvier 2021 diffusera comme depuis le début de saison 8 matches sur 10. Le choc de cette journée entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille sera co-diffusé par Canal + et Téléfoot à 21 heures le samedi 23 janvier. De son côté, le PSG accueillera Montpellier en ouverture de cette 21ème journée à 21 heures également.

PROGRAMMATION TV DE LA 21ÈME JOURNÉE DE LIGUE 1 UBER EATS

Vendredi 22 janvier 2021 à 21h00 sur Téléfoot Paris Saint-Germain – Montpellier Hérault SC

Samedi 23 janvier 2021 à 17h00 sur Téléfoot RC Lens – OGC Nice

Samedi 23 janvier 2021 à 21h00 sur Canal+ et en co-diffusion sur Téléfoot AS Monaco – Olympique de Marseille

Dimanche 24 janvier 2021 à 13h00 sur Téléfoot FC Girondins de Bordeaux – Angers SCO

Dimanche 24 janvier 2021 à 15h00 sur Téléfoot Dijon FCO – RC Strasbourg Alsace FC Metz – FC Nantes Nîmes Olympique – FC Lorient Stade de Reims – Stade Brestois 29

Dimanche 24 janvier 2021 à 17h00 sur Canal+ Stade Rennais FC – LOSC Lille

Dimanche 24 janvier 2021 à 21h00 sur Téléfoot AS Saint-Etienne – Olympique Lyonnais