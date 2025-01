Les affiches des 16es de finale de la Coupe Gambardella sont connues

Alors que l’Olympique de Marseille, tenant du titre, a pris la porte au tour précédent contre Toulouse (3-3, 4-5 t.a.b), se déroulait ce jeudi 16 mars le tirage des seizièmes de finale de la Coupe Gambardella. Les 32 équipes encore en lice savent désormais qui sera leur prochain adversaire.

Parmi les 16 affiches, on peut relever l’opposition entre le Stade rennais et l’EA Guingamp tandis que l’Olympique Lyonnais ira à Alés en Cévennes. Monaco de son côté se déplacera à Drancy. À noter que ces seizièmes de finale se dérouleront les 1er et 2 février prochain.