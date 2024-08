Sturm Graz-PSG : les compositions officielles

Enfin de retour ! Privé de présaison en Chine, le PSG affronte Sturm Graz ce mercredi à 18h30 pour son premier match de préparation, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Avec le départ de Kylian Mbappé, Luis Enrique tentera de trouver des automatismes avec les quelques recrues qui sont déjà arrivées cet été pour avoir quelques certitudes avant de débuter en Ligue 1 contre Le Havre dans une semaine.

Pour ce faire, l’ancien coach du Barça, toujours privé des internationaux espagnols, qui ont disputé l’Euro, et d’Achraf Hakimi, actuellement aux JO, a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée du jeune Ibrahim Mbaye (16 ans), Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Tout juste arrivé de Benfica, Joao Neves est sur le banc alors que l’entrejeu parisien sera animé par Marco Asensio, Carlos Soler et Lee Kang-in. La première recrue du club cet été, Matvey Safonov est titulaire.

Les compositions officielles :

Sturm Graz : Khudyakov – Gazibegovic, Aiwu, Wüthrich, Lavalée – Stankovic, Horvat – Camara, Kiteshvili, Bøving – Biereth.

PSG : Safonov - Zague, Skriniar, El Hannach, Beraldo - Lee, Soler, Asensio - Mbaye, Ramos, Kolo Muani.