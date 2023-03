Walid Regragui réagit à l’affaire Achraf Hakimi

La suite après cette publicité

Accusé de viol, le latéral droit Achraf Hakimi (24 ans) est en pleine tempête médiatique. Si la justice suit son cours et que le joueur est en liberté tout en jouant avec le Paris Saint-Germain, sa situation reste assez floue. Interrogé à ce sujet en conférence de presse alors qu’il a convoqué le joueur avec le Maroc, le sélectionneur des Lions de l’Atlas Walid Regragui a réagi à ce sujet.

Ce dernier a d’ailleurs tenu à soutenir son joueur : «j’ai parlé avec Achraf Hakimi depuis l’affaire, oui. Il est serein, c’est le plus important. On est avec lui. Il y a la présomption d’innocence. Jusqu’à preuve du contraire, pour nous et les Marocains. On est derrière lui. Il doit penser au football. Des gens vont s’occuper de ces affaires-là pour lui. On est de tout cœur avec lui, ça va lui faire du bien de rentrer au pays, de sentir le soutien. Il est fort sûr et en dehors des terrains.»

À lire

PSG : le Real Madrid lassé par le cas Kylian Mbappé