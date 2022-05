Champion de Tchéquie avec le Viktoria Plzen, Jean-David Beauguel a la cote en Asie

Après une fin de saison en apothéose avec le Viktoria Plzen, l'attaquant français Jean-David Beauguel (30 ans) se retrouve désormais libre de tout contrat. Le natif de Strasbourg formé à Toulouse et qui évolue en Tchéquie depuis 2014 (Dukla Prague, Fastav Zlin et Viktoria Plzen) vient de livrer son meilleur exercice en carrière avec 21 buts et 4 offrandes en 40 matches toutes compétitions confondues (19 réalisations et 4 passes décisives en 33 rencontres de championnat). Élu notamment meilleur joueur étranger et meilleur attaquant du championnat, il a été déterminant dans le sacre de son équipe avec 6 buts sur les 5 derniers matches dont une réalisation décisive contre le Slavia Prague à la dernière seconde (1-1).

JDB 🇫🇷 nám po včerejším zápase zanechal ✍️ podepsaný míč s poděkováním, kterým se s námi symbolicky rozloučil 🙋‍♂️



Ještě jednou: Merci, Bogy! Ať se daří! 🙏 ❤️💙 #MerciBogy pic.twitter.com/anDnVCMZts — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) May 18, 2022

Désormais agent libre et dans la recherche d'un nouveau défi, le buteur représenté par le groupe espagnol YouFirst Sports (1er cabinet espagnol) dispose de plusieurs touches en vue du mercato estival. Selon nos informations, il possède plusieurs offres exotiques dans le Golfe arabo-persique, mais aussi en Asie de l'Est avec une proposition venant d'Indonésie. Par ailleurs, un club allemand est également sur les rangs.

