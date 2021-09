LdC : Jérôme Rothen dézingue le LOSC

Mardi soir, le LOSC accueillait Wolfsbourg pour son premier match de Ligue des Champions de la saison. Une rencontre que les hommes de Jocelyn Gourvennec ont dominée, sans pour autant trouver la faille. Beaucoup de regrets donc même si le visage affiché par les Dogues était enfin séduisant après une entame de championnat très poussive. Mais pour Jérôme Rothen, les Nordistes n’ont pas fait un bon résultat. Et il n’a pas été tendre avec eux.

« Le plus important, c’est le résultat. Bien sûr qu’il y avait des choses intéressantes : l’état d’esprit, l’engagement. On ne va quand même pas crier au miracle quand on voit ces choses-là dans un match de Ligue des Champions. C’est un effectif qui a connu la Ligue des Champions il y a deux ans. Ils sont habitués à la coupe d’Europe. (…) Toutes les louanges que j’ai entendues… faut y aller mollo. c’est Wolfsbourg en face. Ce n’est pas une grande équipe d’Allemagne. Certes, elle est première du championnat, mais ça fait que quatre journées. Quand je vois l’effectif de cette équipe, je pense qu’ils sont même inférieurs à Lille. J’ai entendu après le match que Wolfsbourg était supérieur techniquement à Lille. Comment peut-on dénigrer le football français comme ça ? (…) On ne peut pas avoir d’autosatisfaction. À force d’entendre ces louanges-là, les Lillois vont se dire qu’ils ont fait un bon match. Non, vous avez fait un résultat de merde. 0-0 à domicile contre Wolfsbourg, ce n’est pas un bon résultat. Le match retour sera plus compliqué. Ils auraient dû faire plus, beaucoup plus », a-t-il déclaré sur RMC Sport.