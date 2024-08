PSG : 5 choses à savoir sur Willian Pacho, le phénomène équatorien

Comme Caicedo et Hincapié, il est le visage de la nouvelle génération équatorienne

Belle surprise du Mondial 2022 malgré son élimination au premier tour avec 4 points, l’Équateur a su se remettre la tête à l’endroit avec sa Next Gen. Cet été, la Tri a atteint les quarts de finale de la Copa América, heurtant un Emiliano Martinez intraitable. Après un match nul 1-1 (Enner Valencia avait manqué un tir au but au cours de la rencontre), Pacho et ses coéquipiers ont en effet été éliminés par l’Argentine, tenante du titre, aux tirs au but. Un tournoi qui a tout de même livré quelques motifs d’espoir.

Avec Willian Pancho (2001), Moisés Caicedo (2001), Piero Hincapié (2002), Kendry Páez (2007) ou encore Jeremy Sarmiento (2002), c’est certainement l’une des plus belles générations de l’histoire de la sélection qui pointe le bout de son nez. Tous, ou presque, ont d’ailleurs le point commun d’être formés à l’Independiente dell valle, club laboratoire du pays réputé pour sortir de gros talents. En 2020, la génération de Pacho avait d’ailleurs remporté la Copa Libertadores U20, l’équivalent de la Youth League en Amérique du Sud.

L’un des meilleurs défenseurs de Belgique et d’Allemagne

Délogé de l’Independiente dell valle en 2021 par Antwerp, Willian Pacho a rapidement formé l’une des meilleures charnières du Championnat avec Toby Alderweireld, permettant au club d’Anvers de réaliser un historique doublé Championnat / Coupe. Une adaptation express et un style de jeu qui ont particulièrement marqué Loïc Woos, journaliste indépendant pour Walfoot.be : «ces dernières années, il a fait partie des très rares défenseurs qui étaient forts aussi bien défensivement qu’avec le ballon. En Belgique, c’est généralement l’un ou l’autre. Mais Pacho a une excellente lecture et compréhension du jeu. Il est très propre dans ses interventions, à la relance, puis a pris de l’expérience en Allemagne et en sélection. C’est un excellent coup».

Même son de cloche en Allemagne, où Dino Toppmöller en a fait l’un de ses chouchous dès son arrivée. Si le technicien allemand a parfois changé de système, jonglant entre une défense à 3 et à 4, Pacho s’est immédiatement imposé comme le meilleur défenseur de son équipe. Il n’a d’ailleurs manqué qu’une seule rencontre au cours de la saison : c’était face à Cologne, en février, en raison d’une suspension liée à une succession de cartons jaunes. Ce n’est pas pour rien que son nom avait été associé à de gros poissons européens comme Liverpool ces derniers mois.

Il a muselé Harry Kane et Kingsley Coman

Titulaire intouchable du onze de Dino Toppmöller l’an passé, Willian Pacho se souviendra très longtemps de ce 9 décembre 2023. Aligné lors de la 14e journée de Bundesliga face au Bayern Munich, le défenseur équatorien avait rendu ce jour-là l’une de ses plus belles copies de la saison, muselant Harry Kane, Kingsley Coman, Leroy Sané et contribuant à la victoire écrasante de son équipe (5-1). Une prestation largement saluée par la presse allemande et en particulier BILD : «il a dû jouer arrière gauche par la suite, mais a encore fait un excellent travail. Le virevoltant Coman ne lui laissait pratiquement aucun répit, mais personne n’a été en mesure de prendre l’avantage sur lui. TOP», écrivait le quotidien après la rencontre.

Il est parmi les défenseurs les plus chers de l’histoire du PSG

45 millions d’euros bonus compris, c’est le tarif qu’a dû débourser le club de la capitale pour s’attacher les services de Pacho. Un montant considérable - devenu une norme pour un joueur prometteur en 2024 - et qui place naturellement l’Equatorien parmi les défenseurs les plus chers de l’histoire du club. Il intègre ainsi le TOP 5 des plus grosses arrivées dans ce secteur, derrière Achraf Hakimi (68 M€), David Luiz (49,5 M€), et à la même hauteur que Lucas Hernandez (45 M€). On retrouve également dans ce classement Thiago Silva, arrivé de l’AC Milan contre 42 millions d’euros en 2012, qui occupe la 5e position. Pour rappel, Francfort avait eu le nez creux en allant cherchant Pacho à Antwerp pour un peu plus de 10 millions d’euros il y a un an.

Un joueur fiable, presque jamais blessé

À 22 ans, Willian Pacho est dans la force de l’âge. Hormis une blessure à l’épaule l’ayant éloigné des terrains plusieurs mois en 2021, le défenseur équatorien reste un joueur plus que fiable. La saison dernière, il était l’élément le plus utilisé par son entraîneur Dino Toppmöller (3 939 minutes de jeu), devant même Kevin Trapp (3825 minutes), le gardien titulaire des Aigles. Une denrée rare dans ce secteur de jeu à Paris, où Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Milan Skriniar ont souvent manqué à l’appel ces derniers mois en raison de blessures diverses et variées.