FC Lorient - FC Nantes : les compositions officielles

Les Merlus, en forme, reçoivent des Canaris en confiance. Lors des six premières journées, le FC Lorient, 5e de Ligue 1, ne s'est incliné qu'une seule fois, contre Lens (5-2), et compte quatre victoires pour un match nul. En face, le FC Nantes, 13e, n'a remporté qu'une seule de ses six premières rencontres et reste sur un revers 3-0 face au PSG. Mais les Canaris ont remporté leur premier match européen de la saison face à l'Olympiakos jeudi (2-1).

Pour ce match, Régis Le Bris aligne le même onze que face à l'OL avec notamment ses deux attaquants en forme : Terem Moffi (5 réalisations) et Dango Ouattara (2 buts lors des 2 derniers matches). De son côté, Antoine Kombouaré fait tourner. Les hommes forts du FC Nantes de ce début de saison, Ludovic Blas et Mostafa Mohamed, démarrent la rencontre sur le banc. Moses Simon et Moussa Sissoko sont titulaires.

Les compositions d'équipes :

FC Lorient : Mvogo – Le Goff, Talbi, Laporte, Kalulu – Le Fée, Innocent, Abergel - Diarra, Moffi, Ouattara

FC Nantes : Lafont - Castelletto, Girotto, Pallois - Appiah, Chirivella, Sissoko, Merlin - Guessand, Ganago, Simon