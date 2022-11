CdM 2022, Angleterre : Harry Kane satisfait du match nul face aux États-Unis

Interrogé par les médias sur place après avoir été tenu en échec par les États-Unis de Christian Pulisic (0-0), l'attaquant de la sélection anglaise Harry Kane, en difficulté face à la Team USA, s'est dit néanmoins satisfait du point nul, plaçant les Three Lions à la tête du groupe B après sa grosse victoire acquise face à l'Iran en début de semaine (6-2).

« C'était un adversaire difficile mais il faut aller de l'avant. Ils nous ont bien pressés, nous savions qu'ils viendraient nous chercher haut et nous compliquer la tâche, et par moments nous avons bien géré cette situation. Mais c'est une bonne équipe et il faut les respecter. Ce nul nous place en bonne position dans le groupe. Nous savons que nous pouvons mieux jouer, c'est sûr, mais cela reste un match nul en Coupe du monde, où aucun match n'est facile. Peut-être que les gens ont pensé, après notre premier match, que nous allions écraser tous nos adversaires, mais ce n'est pas le cas », a déclaré le Spur de 29 ans.