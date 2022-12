CdM 2022, EdF : Raphaël Varane défend Jules Koundé

La suite après cette publicité

Depuis le début de la Coupe du Monde 2022, contrairement à ce qu'ont laissé entendre nos amis anglais avant le quart de finale remporté par la France face aux Three Lions, le point faible des Bleus se situe probablement sur le côté droit. Après un premier match catastrophique de Benjamin Pavard dans le couloir droit de la défense tricolore, Jule Koundé s'est imposé en tant que n°1 à ce poste de latéral droit, sans non plus véritablement convaincre. En conférence de presse ce lundi, Raphaël Varane a défendu le défenseur central du Barça.

« Il a été solide contre l'Angleterre. J'ai bien aimé la façon dont il a animé le couloir dans sa communication avec Ousmane (Dembélé) pour bloquer les attaques anglaises. Ce n'est pas son poste de formation. Il est à l'aise, il est solide. On échange beaucoup, j'essaye d'être proche de lui et de le soutenir du mieux que je peux. Il réalise des très bons matchs, j'essaye de lui apporter un maximum de confiance. Il est serein, calme, sait ce qu'il veut, déterminé dans ce qu'il fait. Il a une très bonne animation du couloir avec Ousmane. » De quoi calmer les critiques ?