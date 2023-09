Plus personne ne veut de l’infernal Mario Balotelli

La suite après cette publicité

"Why always me ?" Le 23 octobre 2011, Mario Balotelli, alors joueur de Manchester City, avait fêté l’un de ses buts face à Manchester United avec sa célébration mythique et ce message "Pourquoi toujours moi ?". Une question que l’on peut encore se poser douze ans plus tard. Pourquoi toujours lui ? En effet, le footballeur âgé à présent de 33 ans fait encore des siennes à Sion. Un club qu’il a rejoint libre il y a un an après un passage l’Adana Demirspor en Turquie. Les Suisses étaient ravis d’accueillir un joueur au CV impressionnant et à la personnalité forte.

Mais ils ont rapidement déchanté. Dès le mois de septembre, Super Mario a été aperçu ivre à la sortie d’un bar à Lausanne. Ses amis avaient dû l’aider à marcher. Une vidéo de la scène avait d’ailleurs fuité sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, l’Italien ne s’était pas présenté à l’entraînement à Sion. Un premier couac qui a été suivi d’un deuxième début novembre. Agacé après que l’arbitre n’ait pas sifflé une faute sur lui face au FC Bâle, l’ancien joueur de l’OM a vrillé. Il a adressé un doigt d’honneur au kop adverse. Un geste qui a d’ailleurs entraîné sa suspension à titre provisoire.

Super Mario a enchaîné les polémiques

Remonté, le joueur était sorti de ses gonds dans la presse. «Je ne sais pas dans quel genre de mafia, vous êtes, mais croyez-moi, les joueurs comme moi ne sont pas fiers d’être dans une ligue où l’injustice, la corruption et l’incapacité sont souveraines. Le football est un travail et nous devons tous le prendre au sérieux, y compris les arbitres. Je ne vais pas continuer à risquer ma propre santé sur le terrain sans être protégé des fautes des adversaires et des agressions des supporters. Je me fiche vraiment de ce à quoi vous étiez habitué avant, mais vous devez changer cela dès que possible et le monde doit mettre un œil sur cette ligue pour voir la honte qu’elle fait», avait-il expliqué avant d’en remettre une couche sur l’arbitre.

Balotelli a de nouveau été au centre des débats en en février dernier lors d’un match face à Saint-Gall. Les supporters de Sion l’ont pris en grippe alors que la situation de l’équipe n’était pas très bonne (avant-dernier du championnat à ce moment-là, ndlr). Ils ont ainsi lâché durant le match des «Mouille le maillot ou casse-toi!» avant de brûler son maillot. Le divorce était consommé. Par la suite, la presse suisse a dévoilé de nouveaux détails sur les débordements de Mario Balotelli. Son club a annoncé à plusieurs reprises qu’il était blessé alors qu’il avait passé des soirées arrosées en compagnie de femmes.

Sion n’en veut plus

Fidèle à sa réputation de bad boy, l’Italien de 33 ans est incorrigible. Mais ses frasques ne passent plus du tout à Sion qui veut s’en débarrasser. Le Matin explique que les Suisses sont lassés de son attitude sur comme en dehors des terrains. Il n’entre plus dans les plans de Didier Tholot et de son club qui aimeraient le vendre alors qu’il lui reste une année de contrat (juin 2024). Super Mario, qui s’entraîne seul à l’écart actuellement, coûte également cher (environ 261 000 euros par mois). Son départ est donc fortement espéré par sa direction.

Interrogé sur le sujet, Barthélémy Constantin (directeur sportif de Sion) a fait le point : « on suit toutes les pistes possibles. On a eu des contacts en Bulgarie, en Arabie saoudite ou en Turquie. Mais rien de vraiment concret. Pour réussir un transfert, il faut que trois parties soient contentes: le joueur, le club vendeur et le club acheteur. On pourrait même ajouter une quatrième catégorie avec les agents. En l’état, c’est donc le statu quo.» Même son de cloche du côté du président Christian Constantin.

L’Arabie saoudite comme prochain point de chute ?

«Mario n’a pas rendu la confiance que nous lui avons accordée, ni les efforts financiers qui ont été déployés pour le faire venir. Il pense que les règles du club s’appliquent aux autres, pas à lui. Un club saoudien est intéressé, mais ce n’est pas concret. Le mercato saoudien est plus long que le mercato européen, nous verrons.» D’ailleurs Walfoot assure que la priorité du joueur est de signer en Saudi Pro League. Une destination qu’il aurait déjà pu rejoindre par le passé comme il l’a expliqué lors d’un entretien accordé à Controcalcio. Ses propos sont relayés par le Corriere dello Sport.

«J’ai rejeté une offre chinoise qui était bien plus élevée que celle d’Arabie saoudite à l’époque. J’ai préféré jouer au football et rester à Marseille». Quelques années plus tard, c’est lui qui pousse visiblement pour rejoindre la SPL. Un transfert, s’il devait avoir lieu, se ferait sans Mino Raiola, décédé. Un homme et un agent qu’il porte encore dans son coeur. «Nous avions de trop de bonnes relations, il nous manque à tous, et il manque aussi au football. Des agents comme lui ne renaîtront plus jamais. Il a conseillé au président de Nice de ne pas me signer ! En plaisantant, il a même réussi à me faire gagner plus d’argent.» Sans lui, Super Mario pourrait rejoindre son onzième club si bien sûr il trouve une porte de sortie.